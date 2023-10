Diss gegen Yvonne: Iris Kleins blauer Haken war gratis!

Sie kann es nicht sein lassen! Seit Monaten liefern sich Iris Klein (56) und Yvonne Woelke (41) eine echte Schlammschlacht im Netz. Die beiden gönnen sich gegenseitig gar nichts und teilen immer wieder gegeneinander aus. Der Auslöser: Iris' Ex Peter Klein (56) soll eine Affäre mit der Schauspielerin gehabt haben, weshalb die Ehe zerbrach. Nach dem ganzen Medienrummel haben Yvonne und ihr angeblicher Geliebter jetzt einen blauen Haken auf Instagram. Das passt der Mama von Daniela Katzenberger (37) aber so gar nicht: Iris macht sich wieder über Yvonne lustig.

"Ich besitze meinen blauen Haken übrigens seit fünf Jahren und der ist gratis", schreibt die 56-Jährige zu einem Selfie von sich in ihrer Instagram-Story. Damit spielt sie natürlich auf ihren Ex und dessen angebliche neue Flamme an, die sich vor wenigen Tagen noch über die Verifizierung freuten. Außerdem wirft die Influencerin ihrer Erzfeindin vor, das Symbol nur gekauft, anstatt eigenständig verdient zu haben.

"Ich hab einen blauen Haken! Peter hat keinen blauen Haken", berichtete Yvonne vor wenigen Tagen freudestrahlend. Nur wenige Minuten später wurde ihr vermeintlicher Liebster aber auch in den Club der blauen Haken aufgenommen. Die Blondine verkündete stolz: "Aber Peter hat jetzt auch einen. Gratulation!"

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein auf dem Okotberfest 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im August 2023

Instagram / peterklein_official Yvonne Woelke und Peter Klein, Realitystars

