Zu diesem Anlass packt Königin Camilla ihr Krönungskleid aus

Königin Camilla (76) ist zu jedem Anlass elegant und angemessen gekleidet. So trug die Ehefrau von König Charles III. (74) beispielsweise bei dem Staatsbankett in Frankreich ein luxuriöses blaues Couture-Kleid mit einem Umhang von Dior. Anfang Oktober überraschte die gebürtige Londonerin mit einem Look mit wildem Pfauenmuster. Nun begleitet sie ihren Gatten bei seiner ersten Parlamentseröffnung – da durfte ein besonders königlicher Look natürlich nicht fehlen. Camilla trug ihr Krönungskleid ein zweites Mal!

Im Mai beeindruckte Charles' Ehefrau bei ihrer Krönung zur britischen Königin mit einem elfenbeinweißen, langärmligen Kleid, das mit goldenen Blümchen und Hunden bestickt war. Dazu kombinierte sie ihre royalblaue Krone und funkelnden Schmuck. Für die feierliche Zeremonie der Eröffnung des Parlaments wählte sie das Kleid des Designers Bruce Oldfield laut Gala ein zweites Mal. Doch anstelle der Krone, trug sie vergangenen Dienstag ein Diadem, das auch von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) gerne zu diesem Anlass getragen wurde.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 76-Jährige in einem recycelten Outfit erscheint. Bei einem Londoner Bankett zieht sie alle Blicke auf sich, als sie in einer schwarz-silbernen Robe erscheint. Diese trug die Britin bereits bei einem Event im März. Außerdem kombinierte sie dazu die "Queen Mary's Girls of Great Britain and Ireland"-Tiara, die bis zu ihrem Tod der einstigen Monarchin gehörte.

Getty Images Königin Camilla mit Pfauenmuster-Kleid

Getty Images König Charles und Königin Camilla im Mai 2023

Getty Images Königin Camilla, 2023

