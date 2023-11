Deshalb konnte Aleks Sommerhaus-Liebesbrief nicht schreiben

Es gibt einen Grund für Aleksandar Petrovic' (32) Liebesbrief! In der vergangenen Sommerhaus-Folge wurde es mal richtig romantisch. Die Kandidaten mussten ihren Partnern eine Liebeserklärung machen und hatten einige Minuten Zeit, diese herunterzuschreiben. Während beispielsweise Maurice Dziwak zur Abwechslung von Ricarda Raatz schwärmte, konnte Aleks nur emotionslose Zeilen für seine Vanessa Nwattu finden. Jetzt erklärt der Muskelmann, woran das lag!

In einem Instagram-Livestream zur zehnten Folge erzählt er: "Zu dem Zeitpunkt waren wir am Tiefpunkt unserer Beziehung. Deswegen fiel es mir auch nicht leicht, einen liebevollen Brief zu schreiben." Aleks und Vanessa hatten viele Streite hinter sich, die ziemlich laut wurden, weshalb er sich eher auf ihre Erfolge in der Show fokussierte. Er betonte, wie oft sich das Paar beispielsweise saven konnte.

"Ich hatte auch Angst, wenn ich mich da emotional öffne, dass es gegen mich verwendet wird, dass man damit kommt, dass ich eine Frau bei 'Temptation Island' emotional gebrochen habe. Deshalb habe ich einen rationalen Brief verfasst", führt Aleks aus. Vanessa scheint ihn mittlerweile zu verstehen, vor allem, weil er ihr derzeit wieder liebe Worte schenken kann. Der Realitystar offenbart, dass er sich zuerst in ihr Herz verliebt habe. Gepaart mit ihrer schönen Hülle, sei sie die perfekte Frau für ihn.

RTL Aleksandar Petrovic in "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Reality-TV-Star

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic, Realitystars

