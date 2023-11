Ann-Kathrin Götze teilt niedliches Video von ihren Kindern

Da geht einem das Herz auf! Ann-Kathrin (33) und Mario Götze (31) sind stolze Eltern ihres Sohnes Rome (3). Vor wenigen Monaten verkündete das Paar, dass ihr Spross ein Geschwisterchen bekommt – und im Oktober war es dann auch endlich so weit: Ihre Tochter Gioia erblickte das Licht der Welt. Nun genießen sie ihre Familienzeit in vollen Zügen, was Ann-Kathrin mit einem niedlichen Video beweist.

In ihrer Instagram-Story können sich die Fans der Influencerin ein Bild von Rome als großen Bruder machen: In dem Clip liegt das Baby mit geschlossenen Augen in eine Decke gewickelt in einem Bett. Währenddessen streichelt der Dreijährige die kleinen Hände seiner Schwester liebevoll und beobachtet sie aufmerksam. "Kann ein Herz noch voller sein?", fragt sich die Mama, die ziemlich berührt von diesem Moment ist.

Vor wenigen Tagen überraschte Ann-Kathrin ihre Fans mit einem anderen, zuckersüßen Schnappschuss: Sie teilte ein Bild von ihrem Baby, wie es dick eingepackt in einem Kinderwagen liegt. Wie vernarrt die Beauty in ihre Tochter ist, macht sie deutlich, indem sie diesem Beitrag ein Herz-Emoji hinzufügt.

