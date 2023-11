Gioia: Das bedeutet der Name von Ann-Kathrin Götzes Tochter!

Mario Götze (31) und seine Frau Ann-Kathrin Götze (33) sind seit kurzer Zeit zu viert! Der Fußballspieler und seine Liebste durften vor einigen Tagen nämlich ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Nach ihrem Sohn Rome bekamen der Kicker und die Influencerin im Oktober eine Tochter. Mario und Ann-Kathrins Kleine hört auf den klangvollen Namen Gioia – und dieser Name hat eine süße Bedeutung!

Genau wie bei ihrem Sohnemann, der nach der italienischen Hauptstadt benannt ist, haben sich Mario und Ann-Kathrin auch bei ihrer Tochter offenbar Inspiration in dem sonnigen Land gesucht. Der außergewöhnliche Name ist im Italienischen nämlich ein Begriff und bedeutet so viel wie Freude – er steht aber zusätzlich auch für Edelstein oder Juwel.

Dass Mario und Ann-Kathrin im Moment so richtig auf Wolke sieben schweben, machten sie erst vor wenigen Tagen in den sozialen Medien deutlich. Die 33-Jährige veröffentlichte ein niedliches Pic ihrer jetzt vierköpfigen Familie und schwärmte dazu: "Unsere Tochter Gioia wurde am 20. Oktober geboren und wir sind überglücklich, sie bei uns zu haben."

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze, 2022

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

