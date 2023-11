Ann-Kathrin Götze genießt Herbstspaziergang mit ihrem Baby!

Was eine niedliche Momentaufnahme! Ann-Kathrin (33) und Mario Götze (31) dürften derzeit wohl nicht glücklicher sein. Denn die Influencerin und der Profi-Kicker sind erneut Eltern geworden! Ihr erstes Kind, Söhnchen Rome (3), hat nun eine Schwester. Wie die Kleine aussieht, konnte man bereits auf Detailaufnahmen sehen. Ann-Kathrin zeigte sie bereits beim Füttern. Jetzt gibt es ein neues Pic von dem Baby bei einem Herbstspaziergang!

Zwischen ganz vielen gelben Blättern steht der dunkle Kinderwagen, in dem die Tochter von Ann-Kathrin und Mario liegt. Es ist das erste Bild in ihrer Instagram-Story, in der man das ganze Gesicht des Neugeborenen erkennt. Friedlich schlummert der Nachwuchs der Promis vor sich hin. Die 33-Jährige scheint ganz vernarrt in ihr Baby zu sein und will diesen Moment wohl mit der ganzen Welt teilen. Den Schnappschuss verseht sie mit einem weißen Herz-Emoji.

Details wie den Namen der Kleinen hat Ann-Kathrin aber noch nicht veröffentlicht – im August stand der Name aber auch noch nicht fest. "Wir schwanken immer noch zwischen ein paar Namen", erklärte die Beauty noch auf Social Media.

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze, 2022

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götzes Baby

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin und Mario Götze im Juni 2023

