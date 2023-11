Danni Büchner und Steff Jerkel zoffen sich beim Promi-Büßen

Stephan Jerkel (54) und Daniela Büchner (45) sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Die beiden Goodbye Deutschland-Stars hatten sich vor einigen Jahren in die Haare bekommen. Der Grund: Steff und seine damalige Frau Peggy Jerofke wollten der Witwe von Jens Büchner (✝49) helfen, ihr Lokal auf Mallorca fortzuführen. Doch daraus wurde nichts und es kam zum Streit. Beim großen Promi-Büßen liefen sie sich wieder über den Weg – und bei Danni und Steff flogen direkt die Fetzen.

In der ersten Folge sind die beiden Streithähne die ersten Kandidaten, die in dem Camp erscheinen. Kaum angekommen, kommt es auch schon zu den ersten Anschuldigungen. Als Steff seiner Rivalin die Hand reichen will, verzichtet die 45-Jährige darauf. Für den Ex-Sommerhaus-Teilnehmer ist dies ein absolutes Unding, woraufhin er loslegt: "Anstand nennt man das, verstehst du, aber das hast du nicht." Doch Danni findet, dass Steff sich erst einmal bei ihr entschuldigen sollte und kontert: "Du hattest auch keinen Anstand, mich öffentlich bloßzustellen."

Doch Steff legte sich nicht nur mit Danni an. Der Vater einer Tochter mischte sich in einen Streit zwischen Lisha und Christin Okpara (27) ein, was sich als Fehlentscheidung erwiesen hatte. "Schrei doch nicht so rum!", entgegnete Steff Lisha, die "Halt deine Fresse" erwiderte. Daraufhin platzte ihm der Kragen und er schoss zurück: "Halt du deine dumme Fresse. Was bildest du dir ein? Wer bist du, du asoziales Vieh!"

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner

Krick, Jens / ActionPress Stephan Jerkel beim Promiboxen, September 2020

Das Sommerhaus der Stars, RTL Stephan Jerkel im "Sommerhaus der Stars" 2021

