Erstmals im TV: So geht es Promi-BB-Kandidatin Dilara Kruse!

In wenigen Tagen geht es endlich wieder los: Promi Big Brother startet wieder durch. Unter den diesjährigen Bewohnern ist neben Peter Klein (56), Patricia Blanco (52) und Yeliz Koc (30) auch Dilara Kruse. Die Frau des Profifußballers Max Kruse (35) wird bei Promi-BB zum allerersten Mal bei einem Reality-TV-Format dabei sein. Im Gespräch mit Promiflash verrät Dilara, wie sie sich vor ihrem Einzug fühlt.

"Ich versuche mir darüber nicht zu viele Gedanken zu machen und einfach alles so zu nehmen, wie es kommt und einfach ich selbst zu sein", betont die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin im Promiflash-Interview. Dilara vermute, dass das Publikum von ihr ziemlich überrascht sein wird: "Sie erwarten, dass sie eine verwöhnte Spielerfrau zu sehen bekommen werden, die das Geld braucht und sehr oberflächlich ist. Aber da werden sie sich wundern." Luxus sei ihr nicht so wichtig, wie viele Leute vielleicht annehmen, weshalb sie in allen Bereichen des Containers gut klarkommen würde.

Und wie schätzt Dilara ihre Gewinnchancen ein? Damit wolle sie sich überhaupt keinen Stress machen, denn ihr seien andere Aspekte bei ihrer Promi-BB-Teilnahme wichtiger. "Für mich kommt es gar nicht unbedingt auf den Sieg an. Die Zeit im Haus wird eine ganz neue Erfahrung werden, egal wie viel Zeit ich am Ende dort verbringen werde", meint die 32-Jährige.

Instagram / dilara.kruse Max und Dilara Kruse

SAT.1/Nadine Rupp Dilara Kruse, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2023

Instagram / dilara.kruse Dilara und Max Kruse, September 2023

