Fans sind entsetzt von Patrick Romers Promi-Büßen-Verhalten!

Er macht sich nicht gerade beliebt. Patrick Romer (27) ist in der aktuellen Staffel von Das große Promi-Büßen dabei, wo er sich bereits in der ersten Folge für sein Verhalten gegenüber seiner Ex Antonia Hemmer (23) rechtfertigen musste. Doch im Gespräch mit Olivia Jones (53) zeigte der Hobbybauer keinerlei Reue und grinste, während Olivia ihm die Leviten las. Dass Patrick keine Einsicht zeigen konnte, kommt bei den Fans gar nicht gut an.

Denn laut einer Promiflash-Umfrage [Stand 10. November, 10:30 Uhr] ist die Mehrzahl der Befragten schockiert, dass der 27-Jährige seine Fehler nicht einsieht. Von insgesamt 3.068 Befragten finden 2.973 (96,9 Prozent), dass Patrick "einfach nur peinlich und unsympathisch" sei. Nur schlappe 95 Leser (3,1 Prozent) stören sich nicht an dem kalten Auftreten des ehemaligen Sommerhaus-Gewinners.

Auch unter dem Instagram-Beitrag gibt es verständnislose Kommentare. "Ja, dem kann man halt nicht mehr helfen" und "Dieser Mensch hat keine Wahrnehmung" findet die Promiflash-Community. Eine Userin schreibt: "Er hat es einfach nicht verstanden... Er hat nicht kapiert, was an seinem Verhalten falsch war, dass er anderen damit so krass wehtut, kapiert er eben nicht."

RTL / Stefan Gregorowius Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohner 2022

RTL / Frank Beer Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

