Julienco teilt sein erstes YouTube-Video seit Bibi-Trennung

Er ist wieder zurück! Jahrelang begeisterten die YouTuber Julian Claßen (30) und Bibi Claßen (30) ihre Fans mit lustigen Challenges und Vlogs. Seit der Trennung des ehemaligen Traumpaares ist es jedoch auf beiden Kanälen still. Eigentlich entschied sich Julienco dazu, seine Follower nur noch mit Content auf Instagram und TikTok zu versorgen. Doch nun wagt er wieder den Schritt auf die beliebte Videoplattform. Julian teilt jetzt nach über einem Jahr sein erstes Video!

Auf seinem YouTube-Account postet der Influencer einen neuen Vlog, in dem er einige Aufnahmen von seiner Reise auf die Malediven und nach Miami zeigt. Zu Beginn des Videos spricht der 30-Jährige auch über seine lange YouTube-Pause. "YouTube war die letzten Jahre mit sehr viel Stress verbunden. Ich hatte einen krassen Leistungsdruck, vor allem was die Zuschauerzahlen angeht", gesteht er seinen Followern. Das sei auch der Grund, weshalb Julian zukünftig keine festen Upload-Tage mehr haben möchte. Auch alten Content wie früher, wo er beispielsweise in Glitzerschleim badete, will der 30-Jährige zukünftig nicht mehr teilen. Er habe sich einfach zu sehr weiterentwickelt.

Bei seinen Fans stößt Julian auf viel Verständnis. "Mach das, was dir Spaß macht und was dich erfüllt! Nur Videos drehen, wenn du es fühlst und keinen Druck machen", oder "Deine wahren Fans haben dich nicht vergessen und erfreuen sich genauso an dem neuen Julian", sind nur zwei von zahlreichen User-Kommentaren.

Julian Claßen, Influencer

Julian Claßen, YouTuber

Julian Claßen im Juli 2023

