Klage gegen Meghan: Samantha Markle verhandelt vor Gericht

Samantha Markle will unbedingt gegen Herzogin Meghan (42) vorgehen. Mit ihrer Halbschwester wird die US-Amerikanerin wohl nicht mehr auf einen grünen Zweig kommen. Seit die einstige Schauspielerin in die britische Königsfamilie eingeheiratet hat, schießt die Autorin regelmäßig gegen ihre Schwester. Eine Verleumdungsklage wurde allerdings von einem Richter abgewiesen. Nun will Samantha vor einem anderen Gericht verhandeln, um ihre Klage doch noch durchzusetzen.

Wie unter anderem das Ok! Magazine berichtet, versucht Samantha aktuell den Fall vor ein Gericht im US-Bundesstaat Florida zu bringen. Dort wird eine Richterin in den kommenden Tagen darüber entscheiden, ob die Klage erneut verhandelt wird. Gegenüber der Presse zeigt die 58-Jährige sich guter Dinge. "Ich denke, die Wahrheit steht für sich selbst, deshalb bin ich optimistisch und dankbar, dass wir ein Justizsystem haben, das uns die Chance gibt, die Fakten darzulegen", betont sie im Interview.

Dass der erste Versuch zu klagen vor Gericht gescheitert war, ließ Samantha und ihren Anwalt enttäuscht zurück. Der Jurist Peter Tickin erklärte bereits, dass seine Klientin sich mittlerweile belästigt fühle und Angst habe, das Haus zu verlassen. Meghans Anwalt wies die Vorwürfe zurück: "Dies war schon immer eine Klage auf der Suche nach einer realisierbaren Forderung. Der Fall ist gescheitert, weil er direkt gegen das Verleumdungsrecht und den ersten Verfassungszusatz verstößt."

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan bei den US Open in New York

Anzeige

Twitter / Samantha Markle Samantha Markle, Halbschwester von Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de