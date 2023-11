Shawn Mendes und Flirt genießen Sonnenbad in Unterwäsche

Die beiden scheinen ihre Zeit zusammen zu genießen! Aktuell brodelt die Gerüchteküche: Shawn Mendes (25) soll eine neue Freundin haben. Ein Foto hatte die Runde gemacht, das den Sänger mit der TV-Persönlichkeit Charlie Travers sehr vertraut in einem Restaurant zeigt. Augenzeugen hatten berichtet, dass die beiden den ganzen Abend über am Turteln waren. Kürzlich erwischten Paparazzi den "There's Nothing Holdin' Me Back"-Interpret mit seiner Vielleicht-Partnerin erneut. Shawn und Charlie wurden beim Sonnen in Unterwäsche gesichtet!

Die Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen, wie der Sänger und seine hübsche Begleitung einen Tag am Strand genossen. Scheinbar war der Abstecher ans Meer nicht geplant – beide hatten keine Badeklamotten dabei. Für das Duo stellte das jedoch kein Problem dar. Shawn und Charlie zogen sich einfach bis auf die Unterwäsche aus und legten sich in die Sonne. Der Musiker und seine Begleitung schienen bei ihrem Ausflug viel Spaß zu haben. Glücklich lachten die beiden miteinander, während sie es sich im Sand bequem machten.

Bisher äußerte sich der Sänger noch nicht öffentlich zu den Gerüchten. Erst Mitte des Jahres hatte er sich von seiner langjährigen On-Off-Freundin Camila Cabello (26) getrennt. Auch die Sängerin soll mittlerweile wieder in festen Händen sein.

Getty Images Shawn Mendes bei den Oscars 2022

Instagram / Charlie Travers Charlie Travers, TV-Persönlichkeit

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

