Neue Freundin? Shawn Mendes kuschelt mit unbekannter Frau

Hat Shawn Mendes (25) etwa eine neue Partnerin an seiner Seite? Vor einigen Monaten hatte sich der Sänger von seiner On-Off-Freundin, der Sängerin Camila Cabello (26), getrennt. Nach einer anschließenden kurzen Liaison mit der Chiropraktikerin Jocelyne Miranda gilt der "There's Nothing Holdin' Me Back"-Interpret aktuell offiziell als Single. Doch damit könnte nun Schluss sein. Shawn wurde mit einer unbekannten Frau beim Kuscheln erwischt!

Ein Foto, das TMZ vorliegt, zeigt, wie der Musiker mit seiner Begleitung in einem angesagten Restaurant in West Hollywood sitzt. Die unbekannte Schönheit hat ihren Arm fest um Shawn geschlungen. Augenzeugen berichten, dass die beiden den ganzen Abend über am Lachen und Kuscheln waren– Küsse sollen allerdings nicht gefallen sein. Nach eineinhalb Stunden Aufenthalt soll das Duo die Location gemeinsam verlassen haben.

Nicht nur Shawn scheint wieder offen für eine neue Beziehung zu sein. Auch seine Ex Camila soll eifrig daten. Unter anderem wird der "Crying in the Club"-Interpretin ein Flirt mit dem Sänger Rauw Alejandro (30) nachgesagt.

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, März 2023

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Camila Cabello, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de