Süßes Foto: Kaley Cuocos Baby strahlt neben einem Pinguin

Mit diesem Schnappschuss bringt sie die Herzen der Fans zum Schmelzen! Kaley Cuocos (37) Alltag wurde vor einigen Monaten komplett auf den Kopf gestellt: Die Big Bang Theory-Darstellerin ist zum ersten Mal Mama geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Tom Pelphrey (41) bekam sie die kleine Matilda. Seitdem hält die US-Amerikanerin ihre Fans regelmäßig mit süßen Einblicken aus dem Mama-Alltag auf dem Laufenden. Jetzt teilt Kaley ein weiteres niedliches Foto von Baby Matilda beim Besuch im Aquarium!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die stolze Mutter nun ein zuckersüßes Bild, das ihre Tochter bei einem besonderen Moment zeigt: Kaley und Matilda besuchen erstmals ein Aquarium zusammen! Auf dem Foto strahlt die Kleine bis über beide Ohren vor einem Becken, in dem gerade ein Pinguin an ihr vorbeischwimmt. Dazu schwärmt Kaley: "Zum ersten Mal im Aquarium!"

Es ist nicht das erste Mal, dass ihre Fans Zeugen von herzerwärmenden Pics des Sprösslings wurden: Erst vor wenigen Tagen teilte Kaley eine ganze Reihe von Matilda in Halloween-Montur! Unter anderem verkleidete sich die Kleine am Gruseltag als putzige Biene.

Tom Pelphrey und Kaley Cuoco

Kaley Cuocos Tochter Matilda vorm Aquarium, November 2023

Kaley Cuocos Tochter Matilda an Halloween 2023

