Geburt? Kourtney Kardashian soll strenge Besucherliste haben

Stellt sie strenge Regeln auf? Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) hatten sich im vergangenen Jahr das Jawort gegeben. Seitdem hatten sie sich sehnlichst ein gemeinsames Kind gewünscht. Im Juni dieses Jahres verkündete die Unternehmerin dann die frohe Botschaft: Sie und der Musiker erwarten Nachwuchs! Vergangene Woche musste sie ins Krankenhaus – was die Spekulationen um die Geburt ihres Babys weiter ankurbelte. Mittlerweile ist das TV-Sternchen wieder zu Hause. Nun meldet sich eine Quelle zu Wort und berichtet, dass Kourtney ganz spezielle Besuchsregeln aufgestellt hat!

Nach ihrer schwierigen Schwangerschaft soll die ältere Schwester von Kim Kardashian (43) die Gesundheit ihres Sohnes Rocky 13 als Priorität ansehen. Daher habe sie auch eine strenge Regel, was Besucher angeht: Nur eingeladene Gäste dürfen zu der kleinen Familie kommen: "[Kourtney] und Travis haben mitgeteilt, dass sie sich Zeit für die Familie nehmen werden, damit sich die neue Familie und Kourt ausruhen können, und dann werden sie die erweiterte Familie auf individueller Basis einladen", erklärte der Informant gegenüber The Sun. Bisher habe wohl noch niemand den kleinen Wonneproppen kennengelernt.

Dass der Keeping Up With The Kardashians-Star sich anscheinend um die Gesundheit seines Sprösslings sorgt, ist nichts Neues. Erst kürzlich berichtete ein Tippgeber gegenüber Us Weekly, dass Kourtney und Travis vor der Geburt sehr unruhig gewesen seien: "Kourtney war schon Tage vor der Geburt im Krankenhaus. Kourtney und Travis waren gegen Ende sehr nervös, das war die unheimlichste Schwangerschaft, die sie je hatte."

Getty Images Travis Barker, Musiker, und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

