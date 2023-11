Katy Perry und Orlando Bloom verbringen romantisches Date

Ach, wie süß! Katy Perry (39) und Orlando Bloom (46) gelten als eines der Traumpaare Hollywoods. Die Sängerin und der Schauspieler gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben und begrüßten vor drei Jahren dann sogar ihre gemeinsame Tochter auf der Welt. Über ihr Familienleben ist zwar nicht sonderlich viel bekannt, doch vor wenigen Tagen kam es zum ersten Auftritt der kleinen Daisy. Jetzt verbrachten ihre Eltern jedoch mal wieder gemeinsame Pärchenzeit: Katy und Orlando genossen ein romantisches Date!

Fotos zeigen die "Firework"-Interpretin und den Fluch der Karibik-Darsteller, wie sie händchenhaltend ein Restaurant in New York verlassen. Für die Datenight schmissen sich die beiden auch ordentlich in Schale: Während Katy einen langen dunkelblauen Mantel in Pelzoptik zu einer schwarzen Hose und Heels kombiniert, ist ihr Mann etwas legerer unterwegs. Orlando trägt eine dunkelgraue Hose mit blauen Patches und eine grün-blau karierte Jacke. Den Look rundet er mit einer braunen Brille ab.

Offenbar haben die beiden die Turbulenzen der letzten Tage und Monate gut verkraftet. Nachdem sie 2021 die Villa eines todkranken Mannes gekauft hatten, wollte dieser das Anwesen doch nicht verkaufen – er habe unter zu starken Schmerzmitteln gestanden und sei nicht zurechnungsfähig gewesen. Laut People habe nun ein Richter zugunsten Katys entschieden.

