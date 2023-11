Katy Perry und Orlando zeigen Tochter erstmals öffentlich

Das ist eine Seltenheit. Orlando Bloom (46) und Katy Perry (39) gehen bereits seit mehreren Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe krönte im Jahr 2020 dann schließlich die Geburt ihrer Tochter Daisy. Obwohl die Superstars seither im Familienglück zu schwelgen scheinen, halten sie dieses weitgehend privat. Bisher ist nur wenig über ihr Leben zu dritt bekannt. Deshalb überraschten aktuelle Aufnahmen nun die Fans der beiden: Katy und Orlandos Tochter machte ihren ersten öffentlichen Auftritt.

Als die "Firework"-Interpretin in Las Vegas auftrat, war ein ganz besonderer Gast vor Ort: ihr dreijähriger Spross. Dort kam es auch zu einem noch nie zuvor dagewesenen Mutter-Tochter-Moment. "Daisy, ich liebe dich so sehr", grüßt Katy ihre Tochter im Publikum und fügt hinzu: "Du bist meine beste Freundin. Ich bin so froh, dass du hier bist." Ein Video, das auf X geteilt wurde, hat die Szene festgehalten. Der Clip zeigt, wie die Kleine in einem rot-weiß gepunkteten Kleid schüchtern in die Kamera grinst. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die Öffentlichkeit Daisy gewollt zu Gesicht bekommt.

Während sie ihre kleine Familie bisher lieber privat gehalten hatten, hatte das nicht für ihr Liebesleben gegolten. Dieses hatte das Paar in der Vergangenheit schon häufiger zur Schau gestellt. Auf einem Konzert von Bruce Springsteen (74) hatten die beiden die Finger kaum voneinander lassen können. Bilder hatten sie während eines leidenschaftlichen Kusses gezeigt.

Katy Perry und Orlando Bloom im April 2023

Katy Perry und Orlando Bloom, 2022

Orlando Bloom und Katy Perry im Juli 2023 in London

