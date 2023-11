Keke Palmers Ex Darius reagiert nach einstweiliger Verfügung

Keke Palmer (30) und Darius Jackson sind seit Anfang dieses Jahres Eltern: Im Februar hatte ihr kleiner Sohn Leodis das Licht der Welt erblickt. Nur wenige Monate nach der Geburt sollen sich die Eltern aber getrennt haben. Weder die Musikerin noch der Footballstar haben sich bisher jedoch persönlich dazu geäußert. Doch vor wenigen Tagen erwirkte Keke eine einstweilige Verfügung gegen ihren mutmaßlichen Ex und bekam in dem Zuge das volle Sorgerecht für ihr Kind. Jetzt meldet sich Darius erstmals nach diesen News im Netz.

Auf X, ehemals Twitter, teilt der Sportler einen niedlichen Schnappschuss. Auf dem Foto hält er seinen Sohnemann auf dem Arm, der kleine Leodis hält sich dabei an der Brust seines Papas fest. Darunter richtet sich Darius direkt an seinen Spross: "Ich liebe dich, Sohn. Wir sehen uns bald wieder." Offenbar vermisst er den Kleinen sehr – seitdem Keke die Schutzverfügung erwirkt hat, befindet sich Leodis nämlich in ihrer Obhut.

In ihrem Schutzverfügungsantrag hatte sie laut Radar Online behauptet, dass Darius sie während ihrer Beziehung körperlich sowie emotional missbraucht habe. Außerdem sei er in Besitz einer Waffe, mit der er sie bedroht haben soll. Am 5. Dezember soll bei einer Anhörung entschieden werden, wie lange die Anordnung gelten soll.

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

Getty Images Keke Palmer im November 2022

Instagram / keke Darius Jackson und Keke Palmer im Februar 2023

