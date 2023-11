Loredana und Karim Adeyemi sind schon viel länger zusammen!

Loredana Zefi (28) verrät neue Details! Die Rapperin und Karim Adeyemi (21) machten ihre Beziehung vor wenigen Monaten offiziell, nachdem einige Fans schon lange darüber spekuliert hatten: Sie teilten endlich erste Couplepics auf Social Media. Seitdem muss sich die Musikerin allerdings mit ziemlich viel Kritik herumschlagen. Der Grund: Der Dortmunder Kicker spiele im Vergleich zum letzten Jahr eine eher schlechte Saison – woran viele Fans der Blondine die Schuld gaben. Doch nun verrät Loredana: Sie und Karim sind schon länger zusammen!

"Die Leute denken: Krise, dass er nicht so gut spielt wegen mir. Aber nein, es ist nicht so. Ich bin mit ihm seit Dezember zusammen", enthüllt sie im Interview mit Deutschrap Ideal. Demnach sind die beiden schon seit fast einem Jahr zusammen – was bedeutet: Auch letzte Saison war Loredana die Frau an Karims Seite. Die Leistungsschwankungen liegen also offenbar nicht an dem fehlenden Fokus auf den Sport wegen der neuen Liebe.

In einem älteren Interview mit dem Magazin verriet Loredana bereits, wie sich die beiden überhaupt kennengelernt hatten. Sie habe mitten in der Nacht in einem Hotel Lust auf einen Döner bekommen – und Karim habe sie in dem Moment bei Instagram angeschrieben und nach einem Treffen gefragt. Nur wegen der Lust auf einen Döner habe sie dem Treffen zugestimmt. "Ein Date ist es nicht, ich habe Hunger. Kannst du jetzt bitte zwei Döner holen?", habe sie den Kicker damals gefragt. Innerhalb von zwanzig Minuten sei sie nach Dortmund gerast.

Instagram / loredana Loredana und Karim Adeyemi im September 2023

Instagram / loredana Loredana mit ihrem Freund Karim Adeyemi

Instagram / loredana Loredana und Karim Adeyemi im September 2023

