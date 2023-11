Prozess: Muss Herzogin Meghan ihre Nachrichten offenlegen?

Muss sie bald vor Gericht? Zwischen Herzogin Meghan (42) und ihrer Halbschwester Samantha Markle herrscht dicke Luft. Seit die ehemalige Suits-Darstellerin Prinz Harry (39) geheiratet hat, machten die Autorin und die Herzogin von Sussex einander immer wieder öffentliche Vorwürfe. Bereits im vergangenen Jahr reichte Samantha sogar eine Verleumdungsklage gegen die einstige Schauspielerin ein, die jedoch abgewiesen wurde. Nun könnte der Fall doch noch vor Gericht gehen und Meghan zu einem drastischen Schritt zwingen!

Wie unter anderem Mirror berichtet, fand erst vor wenigen Tagen eine Anhörung statt, bei der Samantha versuchte, die Klage erneut vor Gericht zu bringen. Sollte ihr das gelingen und im nächsten Jahr ein Prozess gegen ihre Halbschwester stattfinden, wäre Meghan gezwungen, private Textnachrichten, E-Mails und andere für den Fall relevante Dokumente zu veröffentlichen.

Samantha selbst scheint zuversichtlich zu sein, was eine erneute Verhandlung angeht. Ok! Magazine berichtete bereits zuvor, dass sie sich der Presse gegenüber hoffnungsvoll zeigte: "Ich denke, die Wahrheit steht für sich selbst, deshalb bin ich optimistisch und dankbar, dass wir ein Justizsystem haben, das uns die Chance gibt, die Fakten darzulegen", erklärte sie in einem Interview.

Kevin Manning/MEGA Samantha Markle, Halbschwester von Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

Twitter / Samantha Markle Samantha Markle, Halbschwester von Herzogin Meghan

