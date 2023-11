Sarah Paulson turtelt mit Freundin Holland Taylor bei Event!

Sie zeigen sich gemeinsam auf dem roten Teppich! Die Schauspielerin Sarah Paulson (48) präsentiert sich nicht oft mit ihrer Lebensgefährtin Holland Taylor (80) in der Öffentlichkeit. Die Frauen hatten sich bereits im Jahr 2005 kennengelernt, sie kamen aber erst 2015 als Paar zusammen. Bis heute sind beide immer noch sehr verliebt ineinander. Jetzt posieren Sarah und Holland total happy in der Öffentlichkeit!

Gemeinsam nahmen die Frauen an der diesjährigen Second-Stage-Theater-Gala zu Ehren Sarahs teil. Holland durfte an der Seite ihrer Partnerin natürlich nicht fehlen: Die Verliebten posierten gemeinsam im Blitzlichtgewitter – händchenhaltend und strahlend! Die 80-Jährige trug ein dezentes, neutrales Outfit in Beige. Somit lenkte sie nicht vom Auftritt des Ehrengastes ab – Sarah glänzte in zartem Gelb. Sie trug einen ausgestellten, langen Rock mit Blumenapplikationen und ein dazu passendes Oberteil. Das Gesamtbild rundete die American Horror Story-Darstellerin mit einem roten Lippenstift ab.

Dass sich beide gegenseitig zu wichtigen Anlässen unterstützen, hatte Sarah bereits in der Vergangenheit bewiesen: So hatte die US-Amerikanerin auf Instagram ihre Liebe mit rührenden Worten bekundet. "Du bist ganz einfach alles für mich. Heute. Morgen. Immer", hatte die 48-Jährige ihrer Lebensgefährtin geschrieben. Holland sei daraufhin "sprachlos" gewesen.

