Sommerhaus-Arben braucht seine Ruhe: Justine sieht es ein!

Sie haben die Situation für sich reflektiert! Justine Dippl und Arben Zekic galten für viele als die Underdogs in Das Sommerhaus der Stars. Doch schnell stellte sich heraus: Das Paar hat einen guten Zusammenhalt und sind ernstzunehmende Konkurrenten. Nur selten verloren sie die Nerven in dem Format. Zuletzt wollte der Busfahrer jedoch seine Ruhe haben, während seine Partnerin gerne etwas mehr Enthusiasmus von ihm gesehen hätte – es kam zum Streit. So stehen Justine und Arben heute dazu!

Im Interview mit Promiflash zeigt sich die Ex von Joey Heindle (30) sehr einsichtig. "Mir tut es [mittlerweile] leid, da ich mich selber kaum wiedererkannt habe und ihm zu Hause auch immer seine Ruhe lasse. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Aber es ist alles gut bei uns und wir lachen darüber", erklärt Justine. Das Sommerhaus habe ihre Beziehung auch verändert – zum Positiven!

"Wir reden viel mehr miteinander und sind stärker geworden. Und ich gönne ihm mehr Ruhe, wenn er sie braucht", schildert sie im weiteren Gespräch. Als Justine und ihr Verlobter sich im TV stritten, waren einige Zuschauer auf Arbens Seite. "Arben ist froh, wenn er bald wieder acht Stunden in seinem Bus sitzen kann", scherzte ein User auf X.

RTL Arben Zekic, Partner von Justine Dippl

RTL Arben und Justine im Sommerhaus 2023

Instagram / arben.zekic10 Arben Zekic, Sommerhaus-Teilnehmer 2023

