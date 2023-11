Sommerhaus-Fans verstehen es: Arben ist von Justine genervt

Treibt Justine es damit zu weit? Die Ex-Frau von Joey Heindle (30) nimmt mit ihrem neuen Partner Arben Zekic derzeit am Sommerhaus der Stars teil. Mit ihrer authentischen Art konnten die beiden schon die Herzen der Fans erobern. Viele gönnen ihnen sogar den Sieg. Doch zuletzt schien es auch mal zu kriseln. Vor allem in der vergangenen Folge gerieten Arben und Justine aneinander.

Kurz bevor das Spiel "Dem Druck standhalten" losgeht, versucht eine motivierte Justine mit einer kleinen Tanzeinlage die Stimmung zu heben. Ihre bessere Hälfte ist sichtlich genervt, was bei der gelernten Friseurin auf Unverständnis stößt: "Man darf schlechte Laune haben, aber ich mag es halt nicht, wenn man so extrem verbissen ist." Arben erklärt, er konzentriere sich lediglich. Seine Liebste fühlt sich aber heruntergezogen. Auf dem Weg zum Spiel dreht sie sogar um. "Sollen wir umdrehen, sollen wir absagen?", fragt sie provokant. Nach dem Match versucht Justine zu erklären: "In solchen Momenten fühle ich mich dann alleingelassen."

Zwar schaffen die beiden es, sich nach etwas Abstand wieder zu vertragen, doch hinterlässt der Streit auch bei den Fan-Meinungen Spuren. Die sind nämlich zunehmend genervt von Justines Energie. "Arben ist froh, wenn er bald wieder acht Stunden in seinem Bus sitzen kann und die Ex von Joey Heindle [ihm] wenigstens ein bisschen nicht mehr nervt", schreibt ein User auf X.

