Süße Überrschung: Gordon Ramsay ist erneut Vater geworden!

Überraschende Nachrichten! Schon seit 1996 ist der Starkoch Gordon Ramsay (57) mit seiner Frau Tana (48) verheiratet. Gemeinsam hat das Paar bereits die Kinder Tilly, Jack, Oscar (4), Megan und Anna. Anfang des Jahres gab es schon Vermutungen, dass das Paar ein weiteres Kind erwarten könnte. Offiziell bestätigt wurde das jedoch nie – bis jetzt: Gordon und Tana verkünden nun die Geburt ihres sechsten Kindes!

Mit einer Reihe an Bildern via Instagram teilen die Eheleute die freudige Nachricht. Die Aufnahmen zeigen die beiden und ihren Nachwuchs direkt nach der Geburt. Überglücklich strahlt Tana in die Kamera, während ihr Baby auf ihrer Brust liegt. Den Namen verraten die Eltern auch direkt: Jesse James Ramsay heißt der kleine Sohn. Scheinbar ist ihr Sohnemann an Gordons Geburtstag, dem achten November, auf die Welt gekommen. "Was für ein tolles Geburtstagsgeschenk", kommentiert der Koch die Aufnahmen.

Die Fans sind von den süßen Baby-News ganz aus dem Häuschen. "Wow, wie schön! Ich wünsche euch alles Gute", oder "Gratulation, ihr seht toll aus", sind nur zwei von zahlreichen Kommentaren unter dem Post.

Instagram / tanaramsay Tana Ramsay mit ihrem Neugeborenen

Getty Images Gordon Ramsay und seine Frau Tana im September 2019

Instagram / hollyramsayy Holly und Gordon Ramsay im Juni 2020

