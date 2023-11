Viele Kritiker: Katja Krasavice juckt der ganze Hate nicht

Katja Krasavice (27) steht weit über solchen Dingen! Die Rapperin hat sich mit Songs wie "Dicke Lippen", "Sex Tape" oder "Doggy" einen ziemlich großen Namen in Deutschland gemacht. Dabei polarisieren vor allem ihre kontroversen Texte. Auch ihre Freizügigkeit auf der Erotikplattform OnlyFans stößt auf ganz schön viel Gegenwind. Katja ist es aber herzlich egal, was andere Leute von ihr denken, wie sie Promiflash verrät!

"Es war mir schon immer egal", gibt die umstrittene Musikerin im Interview mit Promiflash bei den Glamour Women of the Year Awards offen zu. Katja habe bereits viel schlimmere Sachen erlebt. "Ich habe zwei meiner Brüder verloren, ich habe einen schlechten Vater gehabt, der ganz viele schlimme Dinge mit meiner Familie und mit mir gemacht hat", berichtet sie. Die 27-Jährige fügt hinzu: "Für mich ist das nichts, das sind fremde Menschen und wenn die mich nicht mögen und sagen: 'Plastik und oh nein‘ und oh will ich nicht', ja okay."

Trotz der Hater sei Katja unglaublich glücklich mit dem, was sie erreicht habe und stehe hinter ihren zahlreichen Erfolgen. "Ich bin stolz darauf, mittlerweile als Vorbild einer ganzen Generation an jungen Frauen gesehen zu werden, die sich dank mir nicht schämen, sich zu zeigen, wie sie wollen!", äußerte sie sich gegenüber Bild.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Social-Media-Star

Getty Images Katja Krasavice im November 2023

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, April 2023

