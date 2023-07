Zwei Jahre auf Tour gewesen: Harry Styles hat endlich Urlaub

Harry Styles (29) gönnt sich eine Auszeit. Hinter dem Musiker liegen zwei wilde Jahre. Seit September 2021 war der "As It Was"-Interpret auf großer Tour gewesen und hatte Millionen von Fans auf der ganzen Welt begeistert. Stolze 169 Auftritte absolvierte er während der Konzertreise und beendete diese Ende Juli in Dänemark. Nun heißt es auch für den Popstar erst einmal entspannen – und das setzt Harry jetzt mit einem Urlaub in bester Gesellschaft um!

Aktuelle Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Harry bei seiner Auszeit in Italien. Auf einem Boot schippert der "Watermelon Sugar"-Star über den Bolsenasee und ist dabei nicht alleine: Der Sänger wird von Supermodel Jacquelyn Jablonski und deren Verlobtem Xander Ritz sowie TV-Star James Corden (44) und dessen Ehefrau Julia begleitet. Doch nicht nur die prominenten Urlauber machen die Bilder so spannend – sondern auch Harrys tätowierter Oberkörper, den er in die Sonne hält.

Und den schicken Urlaub in Europa kann sich Harry auch durchaus leisten. Immerhin spielte seine Tour ein echtes Vermögen ein – etwa 600 Millionen Dollar sollen laut Billboard durch die Ticketverkäufe verdient worden sein. Damit gehört sie zu den umsatzstärksten Touren aller Zeiten.

Getty Images James Corden, TV-Star

Getty Images Jacquelyn Jablonski, Model

TMX/ MEGA Harry Styles bei einem Konzert in Wales

