"Are You The One?"-Jenny hat Sabrina schon abgeschrieben

Beste Freundinnen werden die zwei wohl nicht mehr! Jennifer Degenhart und Sabrina Wilk stritten sich bereits in der TV-Show Are You The One – Reality Stars in Love heftig. Die Österreicherin hatte ein Problem mit der offenen Art der Studentin. Aber auch nach der Show rissen die Attacken gegen die Kölnerin nicht ab. Jenny verrät nun Promiflash, dass zwischen Sabrina und ihr Funkstille herrscht!

Im exklusiven Promiflash-Interview wird schnell klar, dass die Influencerin mit dem OnlyFans-Model abgeschlossen hat. "Ich brauche solche Leute nicht um mich herum", stellt die brünette Beauty bestimmt fest. Sabrinas ständige Angriffe gegen sie seien nur ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu erzielen. "Polarisiere doch mit deiner Art, zeig doch, wer du bist", rät sie ihrer TV-Kollegin. Jenny, die mit dem Verhalten der Blondine nicht klarkam, zog ihre Konsequenzen: "Ich bin ihr entfolgt und habe gesagt: Ich wünsche dir noch ein schönes Leben, aber nicht mit mir." Marvin Kleinen unterstützt seine Freundin und kündigte der Österreicherin ebenfalls die digitale Gefolgschaft.

Doch Jenny ist nicht die Einzige, die mit dem Realitystar ein Hühnchen zu rupfen hat: "Are You The One?"-Kollegin Kim Virginia Hartung (28) wirft Sabrina vor, öfter handgreiflich geworden zu sein. Sie sei von der Wienerin sogar mit einem Fächer geschlagen worden, verriet Kim in ihrer Instagram-Story. Die Content Creatorin prognostiziert sogar das TV-Aus für Sabrina: "Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass sie noch mal in ein Format kommt, weil sie eigentlich an sich scheiße langweilig ist, sie ist halt einfach nur handgreiflich."

Anzeige

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart, Influencerin

Anzeige

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Influencerin

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de