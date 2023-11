Cathy Lugners Tochter nimmt sich ein Beispiel an ihrer Mama

Sie schaut zu ihrer Mama auf! Mit 18 Jahren ist Cathy Lugner (33) schwanger geworden und brachte 2008 schließlich ihre Tochter Leonie zur Welt. Seitdem sind die beiden ein eingespieltes Team. Das Mama-Tochter-Duo versteht sich sogar so gut, dass es manchmal sogar die Rollen tauscht und die Tochter auf ihre Mama aufpasst. Leonie blickt also zu Cathy auf. Im Promiflash-Interview verrät sie, was sie an ihrer Mama schätzt.

"Du bist sehr fleißig, das ist manchmal sehr motivierend für einen und das steckt manchmal auch ein bisschen an", schwärmt die 15-Jährige gegenüber Promiflash von der einstigen Promi Big Brother-Kandidatin. Was das Aufräumen anbelangt, könne sich Leonie noch einiges von ihrer Mama abschauen. "Das ist beeindruckend und dann nimmt man sich daran ein Beispiel." Den Genuss hat der Teenager von Cathy vererbt bekommen: "Du kannst sehr gut kochen, dafür bin ich sehr dankbar."

Die beiden harmonieren so gut, dass Cathy sogar mit ihrer Tochter über ihren Job als OnlyFans-Model spricht. "Für Leo sind meine Nacktfotos okay. Sie feiert das nicht ab, aber sie akzeptiert es, hat nichts dagegen", erklärte die Influencerin gegenüber Bild und fügte hinzu: "Sie kann differenzieren zwischen meinen Job [...] und meiner Rolle als ihre Mutter."

Anzeige

Instagram / catherineee Cathy Lugner im Juli 2021

Anzeige

Instagram / catherineee Cathy Lugner, Influencerin

Anzeige

Instagram / catherineee Cathy Lugner mit ihrer Tochter Leonie im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de