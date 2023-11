Comeback mit seiner Ex? Backstreet Boy AJ McLean klärt auf!

Was ist nun der Stand der Dinge bei AJ McLean (45) und seiner Frau Rochelle (42)? Der Backstreet Boys-Sänger und seine Partnerin hatten im Mai nach fast zwölf Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Diese war ihrem Statement zufolge jedoch nur vorübergehend. Denn beide hätten den Wunsch, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Mittlerweile machen AJ und Rochelle eine Paartherapie. Doch sind sie auch wieder ein Paar?

In Cheryl Burkes Podcast "Sex, Lies, and Spray Tans" erzählt der Sänger, dass sie neben der gemeinsamen Therapie auch einzeln behandelt werden. "Wir leben immer noch getrennt voneinander", gibt AJ preis. Sie machen jedoch große Fortschritte: "Wir sprechen jeden Tag miteinander, wir verbringen mehr Zeit miteinander. Wir müssen nur etwas wieder aufbauen, was von Anfang an nicht da war."

Bereits im April hatte AJ betont, wie sehr Rochelle und er an ihrer Beziehung arbeiten. "Wir bemühen uns, die beste Version von uns zu sein, die wir können und der beste Ehemann und die beste Ehefrau zu sein, die wir füreinander sein können", hatte der zweifache Vater gegenüber TMZ preisgegeben.

AJ McLean und Rochelle Deanna, 2021

AJ McLean posiert mit seiner Frau, seinen Kindern und seiner Mutter

AJ McLean mit seiner Partnerin Rochelle, 2016

