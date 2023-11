Kinderstar Josh Peck war mit 17 alkohol- und drogensüchtig!

Er konnte dem Druck nicht standhalten! Josh Peck (37) verdankte seiner Rolle in der 2000er-Erfolgsserie "Drake & Josh" seinen Durchbruch. Er verkörperte den naiven, übergewichtigen Stiefbruder, während sein Kollege Drake Bell (37) der hippe und gut aussehende Mädchenschwarm sein durfte. Doch von Glücksgefühlen war bei dem Kinderstar wohl keine Rede. Erfolgsdruck, sein Gewicht und private Probleme bereiteten ihm Kummer. Es führte dazu, dass Josh mit 17 alkohol- und drogenabhängig wurde!

Im Podcast "Cancelled with Tana Mongeau" erzählt der 36-Jährige, er hoffte als Teenager viel Abnehmen, helfe ihm dabei, all seine Probleme zu lösen: "Ich dachte: 'Ich bin an der Ziellinie. Ich habe es geschafft. Jetzt muss ich mir um nichts mehr Sorgen machen'. Aber schon bald wurde ich von denselben Gedanken und Dingen geplagt, die mich mein ganzes Leben geplagt hatten." Später habe er das Gefühl gehabt, nur Drogen und Alkohol verhelfen ihm zu einem besseren Gefühl. Dadurch fühlte er sich "charmant und gut aussehend", er habe endlich mit Mädchen sprechen können. "Warum sollte jemand jemals etwas anderes als das empfinden wollen?", habe sich der Schauspieler gedacht.

Der "How I Met Your Father"-Darsteller schaffte es erst im Alter von 21 Jahren, seinem Verlangen zu entkommen. Zurückblickend stelle er fest, dass er damals einfach seine Esssucht gegen eine andere ausgetauscht habe. Doch heute weiß er, dass ihn all das zu dem Menschen gemacht habe, der er heute ist.

Getty Images Drake Bell und Josh Peck im April 2003

Getty Images Josh Peck im April 2005

Getty Images Josh Peck, Schauspieler

