Liebeserklärung: So vernarrt ist Katy Perry in Tochter Daisy

Katy Perry (39) kennt nun wahre Liebe! Die Verlobte von Orlando Bloom (46) hat vor drei Jahren die gemeinsame Tochter Daisy Dove zur Welt gebracht. Während ihrer Show in Las Vegas hat der Popstar seine Tochter auf die Bühne geholt, um ihr ein Debüt in der Öffentlichkeit zu geben. Jetzt macht sie erneut deutlich, wie viel ihr die Kleine bedeutet: Katy Perry schwärmt von ihrer Tochter Daisy!

Laut Mirror schwärmte sie bei einem ihrer Konzerte in den höchsten Tönen von ihrer Kleinen: "Als ich sie traf, war es, als ob all die Liebe, nach der ich immer gesucht hatte, endlich auftauchte. Sie hat mich geheilt und mir gezeigt, wie ich wieder spielen kann!" Ihr Baby habe ihr geholfen, ihr inneres Kind wieder zum Leben zu erwecken. Daisy sei ihre beste Freundin und es erfülle den Popstar mit Freude, wenn er sie frei tanzend im Publikum während seiner Show erblicke.

Bis vor diesem großem Mutter-Tochter-Moment war eher wenig über ihr gemeinsames Leben bekannt gewesen. Ein Video, das von einem Fan auf X geteilt wurde, zeigt, wie die Kleine in einem rot-weiß gepunkteten Kleid in die Kamera lächelt. Es ist das erste Mal, dass Daisys Gesicht in der Öffentlichkeit gezeigt wurde!

Instagram / katyperry Katy Perry, Orlando Bloom und ihre Tochter Daisy

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood

MEGA Katy Perry und Orlando Bloom im Juli 2023 in London

