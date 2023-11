Mit Yasins Neuer bei Promi-BB: So steht Paulina Ljubas dazu

In wenigen Tagen ist es so weit! Die neue Staffel von Promi Big Brother steht in den Startlöchern. Mit dabei sind auch in diesem Jahr zahlreiche deutsche Prominente und Realitystars. Unter anderem wird Yeliz Koc (30) in den Container ziehen. Momentan bandelt die Influencerin wohl mit Yasin Mohamed (32) an, dessen Ex-Freundin Paulina Ljubas (26) ebenfalls in die Promi-WG ziehen wird. Doch wie ist es für Paulina, mit Yasins (32) Neuer an einer Show teilzunehmen?

Genau darauf bezog sich ein User unter Paulinas Instagram-Posting bezüglich ihrer Teilnahme an der Show: "Das wird was geben mit Yeliz zusammen." Die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin will das aber offenbar nicht einfach so stehen lassen und kontert prompt: "Von meiner Seite aus ist das Thema wirklich irrelevant geworden. Hat genug Aufmerksamkeit bei Ex on the Beach bekommen, jetzt geht's mal um keine Typen", schreibt sie mit einem lachenden Emoji. Unter einem weiteren Fan-Kommentar stellt sie zudem klar: "Ich bin Paulina – nicht die Ex von…"

Möglicherweise erfahren Fans in der Show bald auch nähere Details zu Yeliz und Yasins Liaison, denn bisher machten sie nichts offiziell. Der Münchener schwärmte lediglich in diversen Interviews von seiner neuen Flamme: "Ich will, dass diese Frau einfach nur happy ist und lächelt. Und ich will nicht der Grund sein, warum sie jemals traurig sein sollte."

Sat.1/Nadine Rupp Paulina Ljubas, TV-Persönlichkeit

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

