Herzensbrecher Yasin Mohamed will Yeliz Koc nicht verletzen!

Yasin Mohamed (32) macht eine eindeutige Andeutung! Der TV-Casanova fiel in seinen bisherigen Reality-TV-Shows durch seine Frauengeschichten auf. Der Hottie flirtete schon mit Carina Nagel, Jade Übach (29) und auch mit Christina Dimitriou (31). Mit keiner der Frauen wollte er aber eine Beziehung eingehen. Seit Wochen hält sich nun hartnäckig das Gerücht, dass zwischen ihm und Yeliz Koc (30) mehr gehen könnte. Jetzt spricht Yasin ganz süß über Yeliz und macht eines ganz deutlich....

Im Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" gibt der Reality-TV-Star Einblicke in seine Gefühlswelt. So ganz lässt er sich zwar noch nicht in die Karten blicken, betont aber: "Ich will, dass diese Frau einfach nur happy ist und lächelt. Und ich will nicht der Grund sein, warum sie jemals traurig sein sollte." Aus seinen Gefühlen für Yeliz macht er auch kein Geheimnis. "Wir mögen uns sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen angekommen", schwärmt er von der Reality-TV-Beauty.

Der Kontakt bestehe zwar schon länger, doch erst vor wenigen Wochen seien die beiden TV-Bekanntheiten einander nähergekommen. "Ich glaube, das Beste im Leben ist so, wenn Sachen unerwartet kommen. Und wir kennen uns seit zwei Jahren, haben uns jetzt spontan getroffen in München und ja, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Yeliz ist eine Top-Frau auf jeden Fall", macht Yasin deutlich. Yeliz' Tochter Snow habe er auch schon kennengelernt: "Snow ist absolut super süß. Also wirklich, wirklich, wirklich. Und ich kann nur eins sagen: Yeliz ist wirklich die tollste Mama."

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

RTL Yasin Mohamed, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie und Yeliz Koc

