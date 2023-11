Nimmt Justin Timberlake mit einem Song an Britney Rache?

Will er in einem Song auspacken? Vor wenigen Wochen sorgte Britney Spears (41) mit ihrem Buch "The Woman in Me" für reichlich Schlagzeilen. Ihr Ex-Freund Justin Timberlake (42), mit dem die Sängerin Anfang der 2000er-Jahre zusammen gewesen war, kam dabei nicht gut weg: Wegen ihm hatte Britney eine Abtreibung durchführen lassen und er soll sie mehrmals betrogen haben. Jetzt soll Justin planen, mit einem neuen Song gegen Britney zu feuern!

Ein Insider gibt gegenüber Daily Mail preis, dass der "SexyBack"-Interpret Pläne mit seinem Musikkollegen Timbaland (52) schmieden soll. "Timbaland will diese ganze Energie nutzen und Justin ins Studio zerren, damit sie einen Song über all das schreiben, als Antwort auf die Hater", führt die Quelle aus. Die beiden seien ohnehin zurzeit im Musikstudio, um Justins neues Album zu produzieren.

Eigentlich hatte Justin vorgehabt, nichts zu den Enthüllungen seiner Ex zu sagen. Ein anderer Insider erklärte gegenüber dem Blatt: "Justin will nichts dazu sagen, weil er weiß, dass alles, was er dazu äußert, wahrscheinlich direkt auf ihn zurückgefeuert werden wird." Daher habe er bislang auch zu den Vorwürfen geschwiegen.

