Transformation: Shirin David legt Ernährungsplan offen

Für ihre Tour gibt sie alles! Vor wenigen Tagen hat Rapperin Shirin David (28) ihre ersten Auftritte der Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz erfolgreich absolviert. Insgesamt zehn Termine sind für den November angesagt – ein ganz schön straffer Zeitplan! Für die aufwendigen Shows feilt die Voice of Germany-Jurorin nun noch einmal an ihrer sexy Silhouette: So strikt ist Shirins Ernährungsplan!

Acht Kilogramm soll die Beauty dank Ernährungsumstellung und intensivem Fitness-Programm schon verloren haben. Wie anstrengend dieser Prozess für sie war, teilt sie mit ihren Fans. Doch ein wenig Abwechslung muss auch sein: In ihrer Instagram-Story zeigt sie nun leckere panierte Corndogs mit extra Toppings. "Esse seit Wochen nur noch Hähnchen und Lachs mit Reis", kommentiert Shirin und fügt freudig hinzu: "Aber heute am Off-day wird gecheatet!"

Gleichzeitig macht die "Gib ihm"-Interpretin aber auch kein Geheimnis daraus, wem sie ebenfalls für ihren Traum-Body zu danken hat. Beim Beauty-Doc habe sie für Nase, Lippen, Zähne, Brüste und Hintern mittlerweile jenseits von 75.000 Euro ausgegeben. Doch Shirin bereut nichts und ihre Fans scheinen ihr recht zu geben: "Einfach gottlos sexy", schwärmt ein User im Netz von ihren neusten Konzert-Pics.

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, September 2022

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, YouTuberin

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de