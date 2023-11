"Ist unglaublich": Britney Spears schwärmt von Taylor Swift!

Sie ist hin und weg von ihr! Britney Spears (41) wurde in den Neunzigern zur Princess of Pop. Ihre ersten Alben "... Baby One More Time" und "Oops! I Did It Again" zählen bis heute zu den meistverkauften Musikalben weltweit. Taylor Swift (33) scheint ihr in Sachen Pop allerdings dicht auf den Fersen zu sein. Damit scheint die Sängerin aber kein Problem zu haben. Im Gegenteil: Britney lobt Taylor in den höchsten Tönen!

In einem aktuellen Instagram-Post erinnert sich die 41-Jährige nun an ihr allererstes Zusammentreffen mit der Countrysängerin zurück – Beweisfotos inklusive. Während ihrer "Oops! … I Did It Again"-Welttour habe Taylor an ihrer Tür geklopft und für sie singen wollen. "Ich dachte wow, sie ist unglaublich. Wir haben ein Foto gemacht und sie wurde dann zur ikonischsten Popfrau unserer Generation", schwärmt Britney.

In wenigen Tagen setzt die 33-Jährige ihre "Eras"-Tour in Südamerika fort. Hinweise, dass Travis seine Freundin begleiten wird, gab der NFL-Star vor wenigen Tagen höchstpersönlich. Im "New Heights"-Podcast verriet der Profisportler nämlich, dass er dringend ins Warme müsse. "Meine Haut wird schon ganz blass. Ich muss an einen sonnigen Ort", erklärte der Tight End verheißungsvoll.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Taylor Swift im Dezember 2012

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

