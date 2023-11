Wird Taylor Swift von Travis auf ihrer Welttour begleitet?

Seit einigen Wochen sollen Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) ein Paar sein. Immer wieder werden die beiden händchenhaltend miteinander erwischt. Aktuell legt die Sängerin eine Pause von ihrer "Eras"-Tour ein. Damit ist allerdings bald Schluss – ab Mitte November wird sie durch Südamerika touren. Somit wird das Paar einige Wochen voneinander getrennt sein. Doch plant Travis, seiner Taylor einen Besuch auf der Tour abzustatten?

Hinweise, dass Travis seiner Liebsten hinterherreisen wird, gibt der NFL-Star jetzt selbst. Im Podcast "New Heights" verrät er, dass er demnächst vorhabe, irgendwo in den Süden und in die Nähe des Äquators zu reisen. Klingt verdächtig nach der Region, in der Taylor ihre Konzerte geben wird. "Meine Haut wird schon ganz blass. Ich muss an einen sonnigen Ort", erklärt er seine Reisepläne verschmitzt.

Vor wenigen Tagen berichtete ein Insider bereits, dass beide trotz ihrer beruflichen Verpflichtungen versuchen wollen, so viel Zeit wie nur möglich miteinander zu verbringen. "Die anstehenden Feiertage könnten der erste große Test ihrer Beziehung sein", erklärte die Quelle gegenüber OK!.

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Instagram / chariah_ Travis Kelce und Taylor Swift, Oktober 2023

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

