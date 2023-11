Krasse Typveränderung: Rihanna hat jetzt eine blonde Mähne!

Rihanna (35) erstrahlt in einem völlig neuen Look! Die R&B-Sängerin ist in puncto Haare ziemlich experimentierfreudig: So trug sie diese schon als eleganten Long Bob oder auch mal gerne kurz mit kessem Undercut – dabei war auch farblich von Brünett bis Knallrot alles dabei. Zuletzt hatte die zweifache Mama eine wellige Mähne in einem dunklen Braunton – doch die ist nun passé: Rihanna ist jetzt blond!

Auf einem aktuellen Foto, das Vogue vorliegt, präsentiert die 35-Jährige ihre neue Haarpracht – und die kann sich definitiv sehen lassen! Rihannas Haare sind von nun an blond und ultralang. Den neuen Look rundet die "Umbrella"-Interpretin mit einem beigen Mantel und einem lässigen Kapuzenpullover in Grau ab. Passend dazu trägt die Beauty giftgrüne Nägel und eine dunkelgrüne Umhängetasche.

Ob ihr neues Erscheinungsbild einen bestimmten Grund hat? Erst vor wenigen Tagen verriet ein Insider gegenüber Mirror, dass die Musikerin eine große Welttournee für das kommende Jahr plane. "Ihr kreatives Team arbeitet in aller Stille in Los Angeles daran, alles zusammenzustellen, während sie ihre Familie großzieht", erklärte der Informant.

Getty Images Rihanna im Dezember 2006

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, Musiker

Getty Images Rihanna im Juni 2010

