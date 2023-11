Prinz William wirkte auf Bobby Charltons Beisetzung bedrückt

Auch Prinz William (41) nimmt Abschied. Vor wenigen Wochen starb Bobby Charlton (✝86). Der ehemalige Starspieler von Manchester United galt in England als echte Legende. Wohl auch deswegen trauern nicht nur seine Fans um ihn, sondern auch die Promis – William ist ebenfalls ergriffen. Bobby wurde heute im Kreise seiner Freunde und Familie beigesetzt. Auch der britische Thronfolger erwies ihm die letzte Ehre und wirkte nach der Zeremonie ziemlich nachdenklich...

Am heutigen Montag fand Bobby in der Nähe des Old-Trafford-Stadions in Manchester seine letzte Ruhe. Vor seiner Beisetzung gab es ihm zu Ehren eine Trauerfeier, an der auch viele seiner prominenten Weggefährten teilnahmen, wie beispielsweise Sir Alex Ferguson (81). Doch auch William kam, um dem Weltcupsieger von 1966 Lebewohl zu sagen. Die Beerdigung nahm den 41-Jährigen augenscheinlich mit – nach der Begräbnisfeier wirkte er ein ziemlich bedrückt.

Vor der Beerdigung hatte William seine Trauer zum Ausdruck gebracht. Via X hatte er Bobby emotionale Worte gewidmet. "Sir Bobby Charlton. Meister der ersten Liga. Europameister. Weltmeister. Gentleman. Legende. Ein wahrer Großer, der für immer in Erinnerung bleiben wird. Danke, Sir Bobby", hatte der Vater von Prinz George geschrieben.

Anzeige

Getty Images Bobby Charlton, Fußballstar

Anzeige

Getty Images Prinz William auf Bobby Charltons Beisetzung, November 2023

Anzeige

Getty Images Bobby Charlton, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de