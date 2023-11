Schwere Schulzeit: Victoria Beckham wurde früher gemobbt

Victoria Beckham (49) hatte es nicht immer leicht. Mit ihrer Band Spice Girls gelang der Britin in den 1990ern der große Durchbruch. Mittlerweile ist sie zwar nicht mehr als Musikerin aktiv, doch macht sich als Modedesignerin einen Namen und ist stolze Mama von vier Kids. Doch in ihrer Kindheit ist nicht alles immer rund gelaufen: Victoria hatte mit fiesen Mobbern zu kämpfen!

Wie die 49-Jährige in einem Interview für die britische Anti-Mobbing-Woche auf Instagram verrät, musste sie in jungen Jahren einige schlechte Erfahrungen durchmachen. "Als ich aufwuchs, wurde ich in der Schule oft gemobbt", gibt Victoria zu. Deshalb bringe sie ihrer Tochter Harper (12) bei, wie wichtig es ist, freundlich zu sein und einzuschreiten, wenn jemand schikaniert wird: "Gerade wenn ein anderes kleines Mädchen allein auf dem Spielplatz ist, denn das war einmal ihre Mama! [...] Ich bin so stolz darauf, eine starke und fürsorgliche Tochter aufzuziehen."

Vielleicht bekommen Fans bald auch noch detaillierte Einblicke in Victorias Leben. Laut einem Insider von The Sun soll sie wie ihr Mann David Beckham (48) eine Dokumentation bekommen. Darin soll es hauptsächlich um "Victorias kometenhaften Aufstieg in der Modewelt" gehen. Des Weiteren soll die Zeit nach dem Ende der Spice Girls beleuchtet werden.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und Harper Seven Beckham

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de