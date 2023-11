Welche Schwangerschaftssymptome hat Chryssanthi Kavazi?

Mit diesen Begleiterscheinungen hat auch sie zu kämpfen! Vor wenigen Wochen gab Chryssanthi Kavazi (34) bekannt, dass sie und ihr Mann Tom Beck (45) wieder Eltern werden. Das Paar erwartet schon seinen zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Das Baby soll im Frühling zur Welt kommen. Bis Anfang 2024 wird die Schauspielerin noch für GZSZ vor der Kamera stehen – falls ihr die Symptome nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Diese Schwangerschaftserscheinungen machen Chryssanthi zu schaffen.

"Die Müdigkeit, die hat gekickt. Ich habe vergessen, wie müde man einfach in den ersten drei Monaten ist", erzählt die Seriendarstellerin in ihrer Instagram-Story. "Mir war ganz dolle schlecht, beziehungsweise ist es jetzt immer noch", gibt sie zu. Mit der Übelkeit habe sie sehr stark zu kämpfen gehabt. Bei der Arbeit habe sich die Schwangerschaft auch schon bemerkbar gemacht: "Auch der Dreh in Paris war super aufregend für mich. Ich wusste, dass mir jeden Morgen schlecht ist." Dennoch habe sie versucht, sich vor der Kamera nichts anmerken zu lassen.

Doch nicht nur die Übelkeit mache ihr momentan die Arbeit schwer, auch ihren Text könne sie sich seit der Schwangerschaft nur noch mühsam merken. "Ich versuche einfach, meinen Text zu lernen, was wirklich schwierig ist, weil bei mir schon die Schwangerschaftsdemenz anfängt", plauderte die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story aus. Außerdem lerne sie nicht im Arbeitszimmer, sondern im Bad: "Das ist der einzige Raum, wo ich meine Ruhe habe und seitdem ich Mama bin, hat das Bad so einen anderen Stellenwert bekommen."

Anzeige

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im September 2023

Anzeige

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de