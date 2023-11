Schwangerschaftsdemenz: Chryssanthi Kavazi lernt Text schwer

Chryssanthi Kavazi (34) wird mit eher unvorteilhaften Begleiterscheinungen ihrer Schwangerschaft konfrontiert. Die Schauspielerin machte vor rund zwei Wochen öffentlich, dass sie mit ihrem Mann Tom Beck (45) zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Das Baby soll im Frühling zur Welt kommen – bis Anfang 2024 wird Chryssanti auch noch für GZSZ vor der Kamera stehen. Doch das Lernen ihres Textes fällt ihr zunehmend schwerer.

"Ich versuche einfach, meinen Text zu lernen, was wirklich schwierig ist, weil bei mir schon die Schwangerschaftsdemenz anfängt", plauderte die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story aus. Außerdem lerne sie nicht im Arbeitszimmer, sondern im Bad. Da sie abends momentan oft müde sei und es daher nicht schaffe, sich das Drehbuch durchzulesen, wenn ihr Sohn schon schlafe, ziehe sie sich dorthin zurück: "Das ist der einzige Raum, wo ich meine Ruhe habe und seitdem ich Mama bin, hat das Bad so einen anderen Stellenwert bekommen."

Chryssanti und Tom freuen sich jedoch riesig auf das zweite Baby. "Wir können es kaum erwarten, dich in unserer Familie willkommen zu heißen", betonte das Paar bei der Bekanntgabe der Schwangerschaft. Zudem setzte die Zweifachmama in spe bereits mehrfach stolz ihren Babybauch in Szene.

Anzeige

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im November 2022

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi in Paris

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi in Paris, Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de