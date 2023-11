Darum lassen sich Lukas Gage und Chris Appleton scheiden!

Diese Ehe hat nicht lange gehalten! Chris Appleton (40) überraschte im April dieses Jahres seine Fans mit einer süßen Nachricht: Der Stylist von Kim Kardashian (43) hat seinen Partner Lukas Gage (28) in Las Vegas geheiratet. Sogar der The Kardashians-Star höchstpersönlich hat die zwei getraut – doch dieser Segen bescherte ihnen kein Happy End, denn das Paar lässt sich scheiden. Doch was ist der Grund für Lukas und Chris' Ehe-Aus?

Wie ein Insider gegenüber ET! verrät, gab es keinen konkreten Auslöser – jedoch hing der Haussegen wohl schon etwas länger schief. "Chris und Lukas haben sich in letzter Zeit nicht gut verstanden und die Dinge liefen nicht gut zwischen ihnen", erzählt die Quelle und fügt hinzu: "Es wurde schlimmer und sie haben beschlossen, dass es das Beste ist, ihre Beziehung zu beenden."

Vor wenigen Wochen war die Welt bei den beiden jedoch noch rosig. Zwar hatten Lukas und Chris in der Vergangenheit nie sonderlich viel Pärchen-Content veröffentlicht, hatten dafür aber umso mehr die Posts des jeweils anderen kommentiert. So hinterließ nämlich Lukas Anfang November drei Flammen-Emojis unter einem Beitrag seines Noch-Ehemannes.

Instagram / chrisappleton1 Lukas Gage, Kim Kardashian und Chris Appleton

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton im April 2023

Instagram / chrisappleton1 Chris Appleton im Juni 2023

