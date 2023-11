Nach Trennung: Hat Kyle Richards' Ex eine neue Partnerin?

Er scheint nach vorne zu schauen! Stolze 27 Jahre waren Kyle Richards und Mauricio Umansky ein Paar gewesen. Vor einigen Wochen gaben sie jedoch ihr Liebes-Aus bekannt. Während die Real Housewives of Beverly Hills-Protagonistin noch ordentlich an der Trennung zu knabbern hat, scheint ihr Ex schon wieder offen für eine neue Romanze zu sein. Mauricio wurde kürzlich turtelnd mit einer unbekannten Frau erwischt!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtet, dinierte der 53-Jährige am Wochenende mit einer mysteriösen Blondine und einigen weiteren Freunden in einem exklusiven Restaurant in Texas. Laut Quelle saßen er und die unbekannte Frau den Abend über dicht zusammen und flirteten miteinander. "Sie flüsterten sich gegenseitig etwas zu. Er hatte seinen Arm hinter ihr. Sie hatten eindeutig Spaß miteinander und sie war begeistert", will der Insider wissen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mauricio eine neue Liebschaft nachgesagt wird. Vor wenigen Wochen wurde er Hand in Hand mit seiner Dancing with the Stars-Tanzpartnerin Emma Slater (34) gesichtet. Daraufhin wurde eine Beziehung zwischen den beiden vermutet. Das dementierte der Immobilienmakler jedoch schnell.

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky und seine Ehefrau Kyle Richards

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky, 2023

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky und Emma Slater

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de