Nach Unterwäsche-Date: Shawn Mendes genießt Zeit mit Neuer

Um Shawn Mendes (25) war es in letzter Zeit ziemlich ruhig. Weder mit neuer Musik noch mit anderen privaten Neuigkeiten machte der Sänger von sich reden. Nur eine vermeintliche Liebelei mit seiner Chiropraktikerin schaffte es in die Presse. Die wird aber nun von einem neuen Flirt verdrängt. Der Musiker soll nämlich eine andere Beauty daten – und mit der wird es wohl immer ernster: Shawn und Charlie Travers wurden wieder ziemlich vertraut miteinander erwischt!

Paparazzibilder, die Page Six vorliegen, zeigen die beiden am Samstag ziemlich vertraut durch Los Angeles schlendern. Beide setzten an diesem Tag auf relaxte Looks während sie sich zusammen einen Smoothie holten. Die Aufnahmen machen deutlich: Das Duo scheint eine gute Zeit zu haben und die Gesellschaft des jeweils anderen zu genießen.

Dass es um den Musiker zuletzt etwas ruhiger war, hatte auch mit der Trennung von seiner Ex Camila Cabello (26) zu tun. "Shawn ist noch dabei, zu wachsen und sich selbst zu entdecken. Er braucht Zeit für sich, um das zu tun, was ihn glücklich macht. Er hat noch viel zu erleben und zu lernen in seiner Zukunft", plauderte eine Quelle gegenüber People aus.

Getty Images Shawn Mendes, März 2023

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello auf einem Event

