Intolerant? Hanna und Jessi fallen bei Sommerhaus-Fans durch

Dieses Paar fällt bei den Das Sommerhaus der Stars-Fans durch! Während der diesjährigen Staffel der beliebten Spieleshow war es schon zu diversen Auseinandersetzungen gekommen – nicht nur die Handgreiflichkeiten zwischen Luigi Birofio (24) und Can Kaplan polarisierten. Auch Aleksandar Petrovics (32) Kommentar gegen Serkan Yavuz (30) sorgte für ordentlich Aufsehen. Doch nicht nur das – auch das Nachrücker-Pärchen Hanna Sökeland und Jessica Huber kriegt im Netz sein Fett weg!

Unter einem Beitrag des offiziellen Sommerhaus-Instagram-Accounts tummeln sich fast ausschließlich negative Kommentare in Bezug auf das Princess Charming-Paar. "Hat [Hanna] Aleks nicht so angepöbelt, weil er keinen Respekt vor seiner Frau hat? So wie sie mit ihrer Frau in dem Spiel gesprochen hat, hat sie auch nicht wirklich Respekt vor ihr" oder "Dieses Paar, welches eigentlich für Toleranz steht und dies auch zu Recht einfordert, hat sich selbst als absolut intolerant geoutet", kommentieren nur zwei der User unter dem Video von Hanna und Jessi.

Dieser Meinung ist ganz offensichtlich auch Zico Banach (32). "Da waren schon sehr krasse Sticheleien gegen Aleks und Vanessa und da haben wir gesagt, das machen wir nicht mit. Das wurde uns dann am Ende vorgeworfen", erklärte er in seiner Instagram-Story. Ihnen sei unterstellt worden, jemanden zu unterstützen, der Frauen unterdrücke und Mütter angreife. "Das ist in meinen Augen für ein Paar, was eigentlich eine schöne Botschaft mitbringen sollte und im Endeffekt genau gegenteilig handelt… Finde ich fragwürdig", betonte der Partner von Pia Tillmann (37) weiter und unterstreicht: "Botschaft misslungen!"

