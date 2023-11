Superschick: Herzogin Meghan zeigt lange Beine in Shorts

Herzogin Meghan (42) zeigt Haut. Die Frau von Prinz Harry (39) tritt in der Öffentlichkeit stets elegant auf und beweist gekonnt, wie man den richtigen Look findet. Manchmal lässt sie dabei auch tief blicken, aber meist hält sie sich mit schlichten Farben eher zurück. Auf die gewohnten dunklen Töne setzt sie auch nun wieder – und dabei präsentiert Meghan in lockeren Shorts ihre langen Beine.

Als die Herzogin von Sussex sich mit ihrer Freundin Kelly McKee Zajfen in einem italienischen Restaurant zum Lunch trifft, lässt sie sich zwar in einem schlichten, aber recht unroyalen Look sehen: Bilder, die unter anderem Page Six vorliegen, zeigen, dass sie für den entspannten Nachmittag einen dunklen Pullover zu einer khakifarbenen Shorts kombiniert, die bis zum Oberschenkel reicht. Dem königlichen Protokoll entspricht das sicher nicht. Dafür verzichtet Meghan aber nicht auf ein kleines, aber wichtiges Detail: An ihrer Brust klemmt eine Mohnbrosche, die als Symbol zu Ehren des Veteranentags getragen wird.

Ob ihr Look royal ist oder nicht, dürfte Meghan allerdings relativ egal sein. Immerhin stehen sie und Harry nach wie vor mit der Königsfamilie auf Kriegsfuß. Auch auf einen Besuch zu König Charles' (75) Geburtstag verzichteten sie. Den Monarchen scheint das aber eher zu erleichtern. "Ich glaube, dass Charles weiß, dass es die Feierlichkeiten ruinieren würde, wenn sie kämen", meinte eine Expertin gegenüber The Sun.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2013

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in New York

Anzeige

Getty Images König Charles III. neben seiner Geburtstagstorte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de