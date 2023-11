Erstes Statement: Heino vermisst Hannelore jeden Augenblick

Heino (84) meldet sich bei seinen Fans. Vor wenigen Tagen musste sich der Musiker von seiner Frau verabschieden: Hannelore Kramm (✝81) starb in ihrem Zuhause in Kitzbühel. Zum Zeitpunkt ihres Todes konnte Heino leider nicht bei seiner Liebsten sein. Die beiden waren 50 Jahre lang ein Herz und eine Seele. Die Gattin des "Alte Kameraden"-Interpreten kämpfte lange gegen gesundheitliche Probleme. Nach ihrem Tod ist Heino am Boden zerstört, wie nun ein offizielles Statement zeigt...

Auf der Homepage des Sängers, heino.de, heißt es nun in seinem Namen, dass er seine Hannelore jeden Augenblick vermisse und er in tiefer Trauer sei. Sie werde für immer ein Teil von ihm sein. "Sie passt jetzt weiterhin gut auf ihren Heino auf", heißt es weiter. Zudem sei Heino seinen Fans sehr dankbar und er wolle sie wissen lassen, "dass ihn die vielen herzlichen Nachrichten erreichen und ihn Eure lieben Zeilen, die ihr ihm schickt, sehr berühren."

Heino und Hannelores letzter gemeinsamer Auftritt liegt bereits einige Zeit zurück. Im Dezember 2021 feierten die Eheleute ganz glücklich den 83. Geburtstag des Musikers. Damals genossen die beiden die Feierlichkeiten mit ihren Liebsten und einem Stück Kuchen.

Getty Images Hannelore Kramm und Heino im Februar 2012

Getty Images Heino, deutscher Sänger

Getty Images Heino und seine Frau Hannelore Kramm im Januar 2015

