Hier strahlten Heino und Hannelore ein letztes Mal zusammen

Heino (84) verliert den wohl wichtigsten Menschen in seinem Leben. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass es um die Frau des Musikers nicht gut steht. Vor wenigen Stunden wurde es dann traurige Gewissheit: Hannelore Kramm (✝81) ist gestorben. In ihren letzten Minuten soll ihr Gatte nicht an ihrer Seite gewesen sein. Die beiden waren über 40 Jahre verheiratet und präsentierten sich stets als eingespieltes Team. Auch bei ihrem allerletzten öffentlichen Auftritt...

Heino und Hannelores letzter gemeinsamer Auftritt liegt bereits einige Zeit zurück. Im Dezember 2021 posierte das Ehepaar zuletzt für die Kameras auf einem Event. Damals feierten sie ganz ausgelassen mit Freunden, Torte und ein paar Gläschen Wein den 83. Geburtstag des "Blau blüht der Enzian"-Interpreten in dem Berliner Restaurant Bellucci. Beide zeigten sich an Heinos Ehrentag bestens gelaunt – Hannelore gab ihrem Schatz damals liebevoll einen Schmatzer auf die Wange, wie Fotos zeigen, die T-Online vorliegen.

Vor ihrem Tod soll es Hannelore bereits seit längerer Zeit nicht mehr gut gegangen sein. "Sie hatte in den Siebzigerjahren einen Autounfall und das macht sich jetzt bemerkbar. Sie kann nicht mehr so laufen wie früher, sie hat jetzt einen Rollator. Jetzt muss ich auf die Hannelore aufpassen und das mache ich auch gern", hatte der Volksmusiker vor wenigen Tagen dem MDR berichtet.

Anzeige

Getty Images Heino und Hannelore Kramm in Hamburg, Februar 2012

Anzeige

ActionPress Hannelore Kramm im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Heino (r.) mit seiner Frau Hannelore, im September 2005 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de