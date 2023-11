Heinos Ehefrau Hannelore Kramm ist mit 81 Jahren gestorben

Große Trauer um Hannelore Kramm (✝81). Die Österreicherin hatte ihre Fans zuletzt in große Sorge versetzt. Um ihre Gesundheit stand es immer schlechter. Ihr Ehemann, der Musiker Heino (84), soll seine anstehenden Termine abgesagt haben, um sich um sie zu kümmern. Hannelore lag im Sterben. Nun ist es traurige Gewissheit: Hannelore ist tot.

Das berichtet nun Bild. Demnach habe sich der Zustand der Schauspielerin weiter verschlechtert. Bereits vor wenigen Tagen soll sie dann in ihrem Haus im österreichischen Kitzbühel verstorben sein. Heino sei am Boden zerstört. Er habe sich zum Zeitpunkt ihres Todes für Dreharbeiten in Berlin befunden.

Heino und Hannelore waren 44 Jahre lang verheiratet. Ihre Bindung zueinander war eine ganz besondere. Ein Leben ohne sie konnte sich der Musiker nicht vorstellen. "Ich möchte einmal vor meiner Hannelore von dieser Welt gehen", hatte er einst gegenüber dem Blatt erzählt.

Getty Images Hannelore Kramm, Frau von Heino

Getty Images Heino mit seiner Frau Hannelore

Getty Images Sänger Heino mit Frau Hannelore

